أسد الفيوم التهم حارسه.. قرار عاجل من المحافظ بشأن حديقة الحيوان بعد الهجوم المأساوي

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الفيوم - حسين فتحي:

في أعقاب الواقعة المأساوية التي شهدتها حديقة حيوان الفيوم، والتي راح ضحيتها العامل سعيد جابر الدش (47 عامًا) بعد هجوم أسد كان يقوم برعايته، أصدر محافظ الفيوم قرارًا فوريًا بإغلاق الحديقة مؤقتًا، كإجراء احترازي لمراجعة الإجراءات الأمنية والسلامة داخل الحديقة، وتقييم أوضاع الحيوانات والعاملين.

وأكد مصدر في المحافظة لمصراوي، أن الإغلاق المؤقت يهدف إلى إجراء تحقيق شامل في ظروف الحادث، وتحديد الثغرات التي أدت إلى وقوعه، بالإضافة إلى تطوير بروتوكولات أكثر أمانًا للتعامل مع الحيوانات المفترسة، مضيفا أن الحديقة ستظل مغلقة حتى يتم الانتهاء من جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الزوار والعاملين.

كما وجه المحافظ بتقديم كل الدعم المادي والمعنوي لعائلة الضحية، حيث ترك وراءه أربع بنات.

من جهة أخرى، أشار نقيب البيطريين الدكتور علي سعد إلى أن الأسد الذي هاجم الضحية تم تصفيته ودفنه داخل الحديقة، مؤكدًا أن الحادث يُعد درسًا قاسيًا يجب أن يُستفاد منه لتحسين ظروف العمل والتعامل مع الحيوانات الخطرة.

وأثار الحادث موجة حزن واسعة بين أهالي الفيوم، الذين طالبوا بتحسين ظروف العمل في حديقة الحيوان وزيادة الاهتمام بالعاملين فيها، ويأمل الجميع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى منع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة في المستقبل.

وشيع الآلاف من أبناء محافظة الفيوم جنازة سعيد جابر الدش (47 عاماً)، العامل بحديقة حيوان الفيوم، بعد أن هاجمه أسد مفترس كان يقوم برعايته وتقديم الطعام له، مما تسبب في إصابات بالغة بالرأس والرقبة أدت إلى وفاته أثناء عملية إسعافه داخل مستشفى الفيوم العام.

وانتقل إلى حديقة حيوان الفيوم اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، والعميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم "أول"، ورجال الحماية المدنية ومرفق الإسعاف، حيث جرى تصفية الأسد المفترس. وذكر نقيب البيطريين الدكتور علي سعد أنه تم دفن الأسد المفترس في حفرة داخل حديقة الحيوان.

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