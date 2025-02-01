أول تحرك من وزارة الزراعة في واقعة هجوم أسد الفيوم على حارسه

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الفيوم - حسين فتحى:

قال الدكتور على سعد على نقيب البيطريين بالفيوم، إن قيادات من وزارة الزراعة تفقدت حديقة حيوان الفيوم، وقدمت واجب العزاء لأسرة الفقيد سعد جابر الدش، ضحية هجوم الأسد المقيم بحي دار الرماد بمدينة الفيوم.

وقال نقيب البيطريين في الفيوم، إن الدكتور أيمن محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومسئولى حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، طالبوا بفتح حديقة الحيوان اليوم أمام الجمهور، إلا أن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، قرر إغلاقها حدادا على رحيل أحد أقدم عمال الحديقة.

وسادت حالة من الحزن جنبات حديقة الحيوان كما ظهرت علامات الحزن على القرد كوكى أحد أشهر حيوانات حديقة الحيوان حيث يحظى باهتمام شديد من رواد الحديقة الذين يأتون له خصيصا من محافظات شمال الصعيد خاصة يكتب بيديه ويصفق ويوزع القبلات على زواره فضلا عن إطلاق الزغاريد.

ونقلت الصفحة الرسمية لموقع مصراوي على فيس بوك بثا مباشرا مع نقيب البيطريين بالفيوم، كشف خلاله آخر التطورات بشأن الواقعة التي أثارت حزن المصريين.

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