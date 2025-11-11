محافظ المنيا: ما شهدناه من وعي ومشاركة بالانتخابات يعكس روح المسؤولية

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن غلق اللجان الانتخابية في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، في تمام التاسعة مساءً، بعد يومين من التصويت ساد خلالهما الهدوء والانضباط، دون رصد أي معوقات أو تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية.

وأكد المحافظ أن الانتخابات في محافظة المنيا جرت في مناخ ديمقراطي مستقر، بفضل التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، وتعاون جميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن ما شهدته اللجان من انتظام وإقبال يعكس وعي أبناء المنيا وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، و أن المشاركة الفاعلة في الانتخابات تمثل رسالة دعم لمسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح المحافظ أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، التي تقوم على المشاركة والمسؤولية والعمل الجاد، مشيراً إلى أن كل صوت يعبر عن إرادة حرة ويسهم في رسم مستقبل الوطن .