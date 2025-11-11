إعلان

سقط من الطابق الـ 17.. مصرع مواطن في الإسكندرية

كتب : مصراوي

08:45 م 11/11/2025

مصرع شخص سقط من الطابق الـ 17

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الـ 17 بعقار في منطقة ميامى شرق الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط شخص من أعلى عقار مكون من 19 طابقًا، بشارع محمد السيد المتفرع من شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامى.

وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة شخص يدعى"محمد.أ"، 45 عامًا، صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية، مسجاة أمام العقار المشار إليه،.

وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور بالجمجمة، ومناطق متفرقة من الجسم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شخص سقوط شخص سقوط من أعلى الاسكندرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
سعد الصغير يكشف مفاجأة حول سيارة حادث إسماعيل الليثي :"صاحبها عايز مليون و800"
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح