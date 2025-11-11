سقط من الطابق الـ 17.. مصرع مواطن في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من شرفة الشقة سكنه بالطابق الـ 17 بعقار في منطقة ميامى شرق الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد سقوط شخص من أعلى عقار مكون من 19 طابقًا، بشارع محمد السيد المتفرع من شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامى.

وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص وجود جثة شخص يدعى"محمد.أ"، 45 عامًا، صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية، مسجاة أمام العقار المشار إليه،.

وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور بالجمجمة، ومناطق متفرقة من الجسم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.