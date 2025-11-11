مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية -صور

أسيوط - محمود عجمي:



أجرى اللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لتفقد التمركزات والخدمات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية في مختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار متابعة سير العملية الانتخابية في يومها الثاني لانتخابات مجلس النواب.



شملت الجولة عددًا من المقار الانتخابية بالدائرة الثالثة التي تضم مراكز الفتح وأبنوب والبداري وأسيوط الجديدة، من بينها لجنة مدرسة الواسطى الثانوية المشتركة، ولجان الواسطى الابتدائية المشتركة، ولجان مدرسة عمر طه بالفتح.



واطمأن مدير الأمن، خلال الجولة على انتظام الخدمات الأمنية، وتمركز القوات في مواقعها، وجاهزية العناصر المكلفة بتأمين اللجان ومحيطها للتعامل مع أي طارئ، بما يضمن سلامة المواطنين.



وشدد اللواء وائل نصار، على ضرورة اليقظة التامة وحسن التعامل مع الناخبين، وتسهيل دخولهم إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، دون أي تدخل في سير العملية الانتخابية.



وأكد على أهمية المتابعة الميدانية الدقيقة لتنفيذ خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات، بما يضمن سيرها في أجواء من الهدوء والنظام.