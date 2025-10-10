جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت، اليوم الجمعة، بطولة كأس السوبر لكرة السلة كراسي متحركة للموسم الرياضي 2024 – 2025، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة السلة كراسي متحركة، وتستضيفها المدينة الشبابية بشرم الشيخ.

وتشهد البطولة مشاركة 4 أندية هي: أكاديمية الحسن، نادي المحاربين، نادي الفيوم، ونادي المنيا، وسط أجواء تنافسية وروح رياضية عالية بين الفرق المشاركة.

ويتضمن جدول البطولة أربع مباريات:

المباراة الأولى بين نادي الفيوم ونادي المنيا لتحديد المركز الأول.

المباراة الثانية بين أكاديمية الحسن ونادي المحاربين لتحديد المركز الثاني.

المباراة الثالثة لتحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين من المباراتين السابقتين.

المباراة الرابعة والأخيرة لتحديد المركزين الأول والثاني بين الفائزين في المباراتين الأولى والثانية.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق البطولة قد اكتملت، مشيرًا إلى أنه تم استقبال الفرق المشاركة وتسكينها بالمدينة الشبابية، التي تعد من أبرز المنشآت الرياضية في الشرق الأوسط.

وأوضح وكيل الوزارة أن المدينة الشبابية بشرم الشيخ تحتضن مختلف الأنشطة الرياضية والتدريبات لكافة الأعمار، وتضم مبنى فندقي مجهز بالكامل لخدمة مستخدمي الكراسي المتحركة، إضافة إلى صالة مغطاة، وملاعب متعددة (كرة، تنس)، وحمامات سباحة، وحديقة للأطفال، ونادٍ صحي، بما يجعلها مؤهلة لاستضافة البطولات المحلية والعالمية