محافظ أسوان يشيد بمشاركة مميزة للطالبة بسملة فخرى في مسابقة ''لمحات من الهند''

أشاد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بالمستوى المتميز للطالبة بسملة محمد فخرى (17 عامًا) من الصف الثالث الثانوي العام، التي تمثل نموذجًا مشرفًا في العزيمة والإصرار لمواجهة ظروفها المرضية من خلال أعمالها الفنية المبهرة. حيث نالت لوحتها التي رسمتها بفمها لتاج محل إعجاب رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، الذي أشاد بموهبتها الفائقة.

أشار المحافظ إلى أن بسملة تعاني من ضمور في أطرافها، ولكن ذلك لم يمنعها من ممارسة فن الرسم باستخدام فمها فقط، وهو ما يعكس قوة إرادتها، مؤكدًا دعمه الكامل لها في مسيرتها الفنية.

من جانبها، أوضحت فاتن علي، الموجه العام للتربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بأسوان، أن المسابقة الفنية "لمحات من الهند" قد نظمت تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، واللواء إسماعيل كمال. وشاركت بسملة في المسابقة التي أُقيمت في نوفمبر الماضي بحديقة فريال، حيث تم تصعيد 10 طلاب للمشاركة في الحفل الذي أُقيم بنقابة المعلمين بأسوان في ديسمبر، ومنحت بسملة ميدالية ذهبية.

المسابقة شهدت مشاركة أكثر من 22 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء الجمهورية، من بينهم أكثر من 1200 طالب من أسوان، حيث كانت لوحاتهم تعكس جوانب متنوعة من الثقافة الهندية والعلاقات التاريخية بين مصر والهند.