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استعراضات فنية وغنائية.. جنوب سيناء تحتفل بيوم الثقافة المصرية - صور

08:40 م الأربعاء 08 يناير 2025
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    استعراض التنورة
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    التحطيب _2
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    الاحتفالية
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    الجمهور
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    العروض الفنية _1
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    الاحتفال
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    المسرح الصيفي
  • عرض 10 صورة
    فرقة الطور للفنون الشعبية
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جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من الفعاليات الفنية بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء، بالتزامن مع احتفال وزارة الثقافة بيوم الثقافة المصرية، ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وقدمت فرقة الطور للفنون الشعبية استعراض التحطيب، والتنورة، والسمسمية، وفنون شعبية متنوعة، تفاعل معها الجمهور بالمسرح المكشوف بمدينة طور سيناء.

وقالت منيرة فتحي، القائم بأعمال مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إن الفعاليات بمدينة الطور تضمنت استعراضات فنية وغنائية لفرقة تلقائيين كبار، وفرقة تلقائيين أطفال، وفرقة الطور للفنون الشعبية، على المسرح الصيفي، تضمنت استعراضات "فلكلورية، وسيناوية، والسمسمية" وسط حضور كبير من قبل المواطنين بالمدينة.

وأشارت إلى أنه جرى إقامة احتفالية كبرى بقصر ثقافة شرم الشيخ، تضمنت أيضًا عددًا من الفقرات الفنية والاستعراضية، إضافة إلى أن كافة قصور الثقافة على مستوى المحافظة قدمت عدة فعاليات متنوعة تضمنت ورش فنية لرسم وتلوين لوحات تعبر عن الثقافة المصرية، وورش حكي لعدد من الحكايات الشعبية، للتثقيف ورفع وعي النشئ، إضافة إلى مسابقة ثقافية عن أهم رموز الثقافة والفن في مصر.

فرقة الطور للفنون الشعبية وزارة الثقافة يوم الثقافة المصرية الهيئة العامة لقصور الثقافة جنوب سيناء
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