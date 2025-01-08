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"مشاعل" تفارق الحياة برصاصة غادرة.. تفاصيل مقتل شابة في سوهاج

01:31 م الأربعاء 08 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل مستشفى دار السلام المركزي شرقي محافظة سوهاج، صباح اليوم الأربعاء، ربة منزل جثة هامدة، متأثرًة بإصابتها بطلق ناري.

البداية كانت، بورود إشارة مركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول "مشاعل. ع" 18 عامًا، ربة منزل وتقيم الغنايمة بناحية قرية أولاد سالم بحري جثة هامدة، إثر إصابتها بطلق ناري، وتم إيداعها مشرحة المستشفى.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مقتل شابة مستشفى دار السلام المركزي
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