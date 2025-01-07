16 ساعة في مواجهة اللهب.. كواليس مكافحة حريق خط الغاز بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية من جهودها للانتهاء من عمليات تبريد موقع حريق انفجار بخط مواسير غاز "بلبيس- الخانكة"، بالتنسيق مع مسؤولي البترول الذين دفعوا بكميات من سوائل النيتروجين لإخراج بواقي الغاز، جراء حريق شب في أحد خطوط الأنابيب البترول، وذلك لإتمام عمليات التبريد للحريق.

من جانبها كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن السبب الرئيسي وراء انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم، عن تعرض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوصة ( مسطرد - الهايكستب ) التابع لشركة أنابيب البترول للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي نتيجة لتعرضه للاصطدام من لوادر تابعة للأهالي أثناء عملها ليلا بدون تصاريح مسبقة.

وأوضح البيان، أن الحادث نتج عنه اشتعال الخط في هذا الجزء، لافتة إلى أن الخط الذي تعرض لحادث اصطدام اللوادر والكسر هو خط ناقل لمنتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي.

وأضافت أن هيئة البترول وفرت مصدرا بديلا لإمدادات البوتاجاز إلي القاهرة من خلال خط بوتاجاز السويس - القطامية ، حيث يتم توزيع البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية بصورة طبيعية من خلال خطوط الشبكة الممتدة في كافة المحافظات، كما تم الدفع بوسائل فنية للتعامل مع الموقف كسيارة نيتروجين مجهزة للعزل من خلال شركة بتروجت، والدفع بفرق إصلاح الخط ومعدات الإصلاح للبدء فيه فور تبريد الخط والسيطرة التامة على الموقف.

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