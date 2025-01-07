"جحيم في الخانكة".. تفاصيل 8 ساعات من الرعب والنيران بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بين ألسنة اللهب وأصوات سيارات الإسعاف والإطفاء، عاش أهالي منطقة "الخانكة – السلام" بمحافظة القليوبية 8 ساعات من الرعب المتواصل، إثر انفجار مدمر في خط غاز رئيسي على طريق بلبيس الصحراوي.

في منتصف الليل، استيقظت المنطقة على دوي انفجار هائل، أعقبه اشتعال نيران كثيفة تصاعدت إلى السماء، وتحولت المنطقة إلى ساحة معركة ضد النار.

تحركت قوات الحماية المدنية بسرعة، مدعومة بأكثر من 20 سيارة إطفاء و5 خزانات مياه استراتيجية، فيما هرعت 9 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.

احتراق أربع سيارات تريلا و2 لودر

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة الثانية عشر والنصف صباح اليوم الثلاثاء، حين ورد بلاغ يفيد بكسر في ماسورة خط بترول مسارها من شركة أنابيب البترول بمسطرد حتى قويسنا قطرها 12 بوصة تابع لشركة أنابيب البترول أدى إلى احتراق أربع سيارات تريلا و2 لودر.

الدفع بـ 15 سيارة إطفاء

على الفور أغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران، ودفعت إدارة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية بعدد 15 سيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق، في المقابل دفعت هيئة الإسعاف بفروع: "الشرقية، القليوبية، والقاهرة" بنحو 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق.

نقل 8 مصابين إلى مستشفى السلام

جهود رجال الحماية المدنية كان له دور كبير في إنقاذ العشرات من المواطنين بعد أن تم نقل 7 مصابين من موقع الحريق إلى مستشفى السلام، قبل أن يرتفع عدد المصابين إلى 8 أشخاص بحسب بيان محافظة القليوبية، وحالة وفاة واحدة.

محافظ القليوبية ينتقل لموقع الحريق

فيما توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية والمهندس توفيق شريف مساعد رئيس شركه أنابيب البوتاجاز للعمليات إلى موقع الحادث، حيث جرى غلق المحابس العمومية وجرت أعمال التبريد وجاري التعامل مع الموقف بالتعاون بين خبراء شركة أنابيب البترول والمنطقة البترولية عن طريق تبريد المنطقة المحيطة بواسطة 5 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي.

بيان وزارة البترول

من جانبها كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية عن السبب الرئيسي وراء انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، اليوم، عن تعرض وصلة خط نقل البوتاجاز قطر 12 بوصة ( مسطرد - الهايكستب ) التابع لشركة أنابيب البترول للكسر عند مدينة الخانكة بالقرب من بوابات طريق القاهرة - بلبيس الصحراوي نتيجة لتعرضه للاصطدام من لوادر تابعة للأهالي أثناء عملها ليلا بدون تصاريح مسبقة.

وأوضح البيان، أن الحادث نتج عنه اشتعال الخط في هذا الجزء، لافتة إلى أن الخط الذي تعرض لحادث اصطدام اللوادر والكسر هو خط ناقل لمنتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي.

وأضافت أن هيئة البترول وفرت مصدرا بديلا لإمدادات البوتاجاز إلي القاهرة من خلال خط بوتاجاز السويس - القطامية ، حيث يتم توزيع البوتاجاز لجميع مناطق الجمهورية بصورة طبيعية من خلال خطوط الشبكة الممتدة في كافة المحافظات، كما تم الدفع بوسائل فنية للتعامل مع الموقف كسيارة نيتروجين مجهزة للعزل من خلال شركة بتروجت، والدفع بفرق إصلاح الخط ومعدات الإصلاح للبدء فيه فور تبريد الخط والسيطرة التامة على الموقف.

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