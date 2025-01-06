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بالصور.. محافظ أسوان يتفقد المجمع الصناعي بقرية بلانة

01:53 م الإثنين 06 يناير 2025
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    محافظ أسوان يتفقد المجمع الصناعي بقرية بلانة (3)
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    محافظ أسوان يتفقد المجمع الصناعي بقرية بلانة (5)
  • عرض 8 صورة
    محافظ أسوان يتفقد المجمع الصناعي بقرية بلانة (6)
  • عرض 8 صورة
    محافظ أسوان يتفقد المجمع الصناعي بقرية بلانة (7)
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    محافظ أسوان يتفقد المجمع الصناعي بقرية بلانة (8)
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    محافظ أسوان يتفقد المجمع الصناعي بقرية بلانة (4)
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    محافظ أسوان يتفقد المجمع الصناعي بقرية بلانة (2)
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أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، المجمع الصناعي الحرفي بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة، والذى تم تنفيذه بتكلفة 16 مليون جنيه مما يساهم فى توفير فرص عمل وزيادة دخل المئات من الأسر.

يأتي هذا بعد قيام هيئة تنمية الصعيد بضخ استثمارات 35 مليون جنيه عبارة عن معدات وماكينات وآلات حرفية داخل 16 ورشة حرفية، و2 معرض لتسويق المنتجات ، فضلاً عن القيام بتدريب المستفيدين من الشباب والفتيات ليوفر ذلك أكثر من 200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وشدد كمال على الدور الرائد الذي تقوم به هيئة تنمية الصعيد بقيادة اللواء شريف صالح، لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات البناءة والهادفة، فضلاً عن الدور المتميز الذي تقوم به الهيئة أيضاً لدعم العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية بنطاق المحافظة، والتى تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب الأسوانى، لافتاً إلى تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الهادفة لتحقيق ذلك لنجنى قريباً ثمار هذه الجهود، وتحقيق طفرة كبيرة بأسوان فى ظل الإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظ أسوان المجمع الصناعي قرية بلانة
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