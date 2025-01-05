ضبط 217 طن زيوت مستعملة مجهولة المصدر في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تمكنت حملة من إدارة تموين مركز دسوق في كفر الشيخ، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط أطنان من الزيوت المستعملة مجهولة المصدر، كانت جاهزة لإعادة تدويرها لاستخلاص أحماض دهنية منها، داخل مكانين غير مرخصين بقرية أبومندور التابعة لمركز دسوق.

تلقى الدكتور عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، معلومات تفيد بوجود أنشطة غير قانونية في المنطقة، تقوم بجمع الزيوت النباتية المستعملة لإعادة تدويرها واستخلاص مواد مثل الأحماض الدهنية لاستخدامها في صناعة الصابون والشحوم، وذلك دون ترخيص من الجهات المختصة.

وبالتنسيق مع العميد هشام ياسين، بالإدارة العامة لشرطة تموين غرب ووسط الدلتا، والمقدم أحمد بسيوني رئيس مباحث التموين في كفر الشيخ، تم تشكيل حملة تموينية مكبرة لضبط المخالفين.

ضمت الحملة: محمد جابر عطية رئيس جهاز الرقابة التموينية والتجارية بإدارة تموين مركز دسوق، وسلامة بسيوني العسكري رئيس قسم حماية المستهلك بإدارة تموين مركز دسوق، ومحمود السرو مفتش بمباحث تموين كفر الشيخ، وقوة من رجال الشرطة.

أسفرت الحملة عن ضبط مكانين في قرية أبو مندور، حيث كان يتم تكرير الزيوت المستعملة بغرض إعادة تدويرها لصناعة الأحماض الدهنية ومادة "الموسولاج". تم ضبط 87 طنًا في المكان الأول، و130 طنًا في المكان الثاني، بإجمالي 217 طنًا من الزيوت المستعملة مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.