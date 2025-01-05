جهود مكثفة لانتشال جثة شاب انهار عليه بئر خلال التنقيب عن الآثار في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا جهودها لليوم الرابع على التوالي لانتشال جثة شاب انهار عليه بئر بعمق يتجاوز 10 أمتار أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار في جبال قرية هو، التابعة لمركز نجع حمادي شمالي المحافظة.

البداية كانت بتلقي مديرية أمن قنا إخطارًا يوم الجمعة الماضي من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بانهيار بئر على شاب خلال التنقيب عن الآثار في المنطقة المذكورة.

وأفادت المصادر الأمنية أن أعمال انتشال الجثة جارية باستخدام معدات مختلفة، وتم الاستعانة بمعدات ثقيلة إضافية لمحاولة الوصول إلى جثة الشاب المدفونة تحت الأنقاض.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات. كما كلفت الجهات المعنية وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.