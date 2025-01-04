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إصابة 5 أفراد باختناق جراء تسرب غاز في منزلهم بالمنيا

09:03 م السبت 04 يناير 2025

تسرب غاز داخل منزل

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المنيا-جمال محمد:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم السبت، باختناق داخل منزلهم، بإحدى قرى مركز المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بحدوث تسرب غاز داخل منزل في قرية تلة.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة: حمدي محمد، 47 سنة، إسراء حمدي محمد، 20 سنة، رباب حمدي محمد، 19 سنة، فتحية إسماعيل حسانين، 40 سنة، زينب إسماعيل حسانين، 43 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

مديرية أمن المنيا تسرب غاز داخل منزل الاسعاف النيابة العامة إصابة 5 أشخاص المنيا
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