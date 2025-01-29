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إصابة أسرة من 5 أشخاص بتسمم غذائي في بني سويف

10:25 م الأربعاء 29 يناير 2025

تسمم غذائي - أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، اليوم الأربعاء، إثر تناولهم وجبة فاسدة "طبيخ بايت"، داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول أحد الأشخاص وزوجته وبناتهما ٣ فتيات إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص وقيء، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة "طبيخ بايت" بمنزلهم بإحدى قرى مركز ببا.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

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