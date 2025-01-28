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محافظ القليوبية يوجه بتطوير البنية التحتية في جولة بشبرا الخيمة (صور)

08:59 م الثلاثاء 28 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية في جولة بشبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية في جولة بشبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية في جولة بشبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية في جولة بشبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية في جولة بشبرا الخيمة
  • عرض 7 صورة
    محافظ القليوبية في جولة بشبرا الخيمة
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة لعدد من شوارع حي غرب شبرا الخيمة، شملت مناطق بيجام والوحدة العربية.

وخلال الجولة، وجه المحافظ بتنفيذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، أبرزها رصف شارع أرض الحافي بمنطقة بيجام باستخدام بلاط الإنترلوك، مع التأكيد على إزالة أي إشغالات تعرقل حركة المرور.

كما وجه بسرعة رصف شارع الخمسين ببيجام وشارع الوحدة العربية بهدف تحسين المظهر الحضاري للمنطقة وتسهيل حركة المواطنين.

وأكد المحافظ على ضرورة رفع كفاءة سوق الخضار والفاكهة في منطقة بيجام، وذلك من خلال رصفه بالكامل وإنشاء دورات مياه حديثة لخدمة المترددين.

وشدد على منع أي إشغالات أمام المحلات التجارية أو على الأرصفة، مع تكثيف حملات النظافة وإزالة أي تراكمات. كما وجه بدراسة إمكانية استغلال قطعة أرض تابعة للأوقاف لإقامة موقف أتوبيس، وذلك لخدمة المواطنين ومنع استغلالها في غير الأغراض المخصصة لها.

وأكد المحافظ أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص المحافظة على التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على احتياجاتهم، مشيرًا إلى أن المحافظة ستواصل جهودها لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة في كافة المناطق. كما شدد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشاريع، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتابع سير العمل لضمان التنفيذ الفعّال والتغلب على أي تحديات قد تطرأ.

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محافظ القليوبية في جولة بشبرا الخيمة المهندس أيمن عطية تطوير البنية التحتية بشبرا الخيمة حي غرب شبرا الخيمة
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