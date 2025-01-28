الإسماعيلية تبدأ خطوات تحسين الخصائص السكانية ضمن "مبادرة ألف يوم"

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقدت محافظة الإسماعيلية اجتماعًا تنسيقيًا للجنة السكان لبحث تنفيذ الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

يأتي هذا الاجتماع تماشيًا مع توجيهات الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، في إطار "مبادرة ألف يوم: تغيير حقيقي كل يوم".

حضر الاجتماع د. علي حطب، مدير المكتب الفني، نشوى الطحاوي، مقرر المجلس القومي للسكان، ولبنى ذكي، مقرر المجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلين من مديريات التضامن الاجتماعي، التربية والتعليم، الصحة، والعمل، بالإضافة إلى وحدة السكان بالإسماعيلية، فرع محو الأمية وتعليم الكبار، مركز إعلام الإسماعيلية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب.

ناقش الاجتماع الخطط والأفكار المطروحة لتنفيذ المبادرة في قرى مركز ومدينة القنطرة غرب، مع تحديد أدوار واضحة لكل جهة مشاركة. وتم الاتفاق على أهمية التنسيق المتكامل بين الجهات لضمان تحقيق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

تهدف الخطة العاجلة إلى تقديم نموذج رائد لضمان الحقوق الإنجابية للجميع وتعزيز التعاون بين أجهزة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. يُذكر أن هذه المبادرة تعد خطوة واعدة نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق ذات المؤشرات السكانية المنخفضة.