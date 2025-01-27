محافظ الدقهلية وأستاذ بهارفارد يشاركان في اجتماع مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية

إزالة 16 مقبرة غير مرخصة في أبيس بالإسكندرية (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

شارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، في اجتماع مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق.

استعرض الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس الجامعة، تقريرًا شاملًا حول إنجازات الجامعة، التي تضم حاليًا 7 كليات و18 برنامجًا أكاديميًا، مع خطط لافتتاح كليات وبرامج جديدة قريبًا. كما تناول التقرير تجهيزات المدن الجامعية والخدمات اللوجستية المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ناقش الاجتماع تعزيز التعاون مع الجامعات الدولية، مثل الجامعات الأمريكية، وأهمية تقديم برامج دراسية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل. واقترح المحافظ إنشاء كلية للزراعة الذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأساليب حديثة.

من جانبه، أشاد الدكتور أسامة حمدي بمستوى تجهيزات الجامعة، مقترحًا شراكات مع الجامعات الأمريكية لتطوير العملية التعليمية والبحث العلمي.

في ختام الاجتماع، وافق المجلس على بدء الدراسة لبرامج جديدة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية العام الدراسي القادم.