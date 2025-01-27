"استدرجه لمنطقة نائية".. عرض المتهم بقتل سائق "توكتوك" المنوفية على النيابة

المنوفية- أحمد الباهى:

ألقت وحدة مباحث الباجور بمحافظة المنوفية، القبض على المتهم بقتل سائق توكتوك بنطاق قرية أبو سنيطة بدائرة المركز، الذى اعترف أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة.

وكشف مصدر لـ"مصراوي"، أن المتهم يُدعى "أحمد.ب" 41 عامًا، مسجل خطر سرقات، وكان على معرفة بالشاب القتيل، واستدرجه إلى منطقة نائية وأجهز عليه بضربة قاتلة على الرأس، وجرى نقله مساء اليوم للعرض على النيابة العامة بالباجور.

وكان أهالي قرية أبو سنيطة بمركز الباجور، عثروا يوم الخميس الماضي، على جثة شاب داخل مرورى مائي، وابلغوا الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وتحركت قوة من مركز شرطة الباجور، وتبين أن المتوفى شاب يُدعى "محمد.إ.ع" 21 عامًا، سائق توكتوك من قرية البرانقة بدائرة المركز، وكانت أسرته أبلغت بغيابه قبل يوم من الواقعة.

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