إعلان

"استدرجه لمنطقة نائية".. عرض المتهم بقتل سائق "توكتوك" المنوفية على النيابة

02:46 م الإثنين 27 يناير 2025

الضحية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهى:

ألقت وحدة مباحث الباجور بمحافظة المنوفية، القبض على المتهم بقتل سائق توكتوك بنطاق قرية أبو سنيطة بدائرة المركز، الذى اعترف أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة.

وكشف مصدر لـ"مصراوي"، أن المتهم يُدعى "أحمد.ب" 41 عامًا، مسجل خطر سرقات، وكان على معرفة بالشاب القتيل، واستدرجه إلى منطقة نائية وأجهز عليه بضربة قاتلة على الرأس، وجرى نقله مساء اليوم للعرض على النيابة العامة بالباجور.

وكان أهالي قرية أبو سنيطة بمركز الباجور، عثروا يوم الخميس الماضي، على جثة شاب داخل مرورى مائي، وابلغوا الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وتحركت قوة من مركز شرطة الباجور، وتبين أن المتوفى شاب يُدعى "محمد.إ.ع" 21 عامًا، سائق توكتوك من قرية البرانقة بدائرة المركز، وكانت أسرته أبلغت بغيابه قبل يوم من الواقعة.

اقرأ أيضًا:

بعد اختفائه يومًا كاملًا.. العثور على جثة سائق توكتوك بالمنوفية في ظروف غامضة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قتل سائق توكتوك المنوفية مباحث الباجور
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
صاحبها أصيب بشلل نصفي.. ‬قصة "المعزة" التي أشعلت صراعًا بين الجيران في أسيوط

إعلان

إعلان