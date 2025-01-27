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اشتعال النيران في سيارة محملة بالقطن.. العناية الإلهية تنقذ أهالي الرشايدة بسوهاج -صور

10:08 ص الإثنين 27 يناير 2025
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنقذت العناية الإلهية سكان قرية الرشايدة بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج من كارثة محققة كانت ستتسبب فيها سيارة نصف نقل محملة بالقطن جراء اشتعال النيران فيها.

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا باشتعال سيارة على الطريق السريع أمام كوبري الرشايدة دائرة مركز شرطة المنشاة.

تبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة نصف نقل محملة بالقطن قيادة "نور. ف" 31 عامًا على الطريق المشار إليه لامست حمولاتها الأسلاك الكهربائية الهوائية ما نتج عنه حدوث شرز واشتعال النيران في القطن وامتدادها للسيارة.

لم ينتج عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وتمثلت التلفيات في احتراق حمولة القطن، وتفحم السيارة بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محافظة سوهاج اشتعال النيران اشتعال سيارة
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