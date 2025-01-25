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"الذباب عايم فيها".. ضبط سيارة محملة بـ ألبان ملوثة بالبحيرة - صور

03:19 م السبت 25 يناير 2025
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    ألبان غير صالحة للاستهلاك
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    جمبري منتهي الصلاحية
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    سيارة محملة بألبان مليئة بالذباب
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    ذباب داخل اللبن
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    ألبان مليئة بالشباب1
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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مراقبة الأغذية بمديرية صحة البحيرة، حملات تفتيشية بعدد من مراكز المحافظة أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملات بمركز دمنهور عن ضبط سيارة تحمل ألبان داخل 11 برميل أزرق اللون بدون بيانات ومجهولة المصدر وتحتوي على حشرات ميتة وذباب ناقل للأمراض المعدية، وشوائب غريبة والكمية مقدرة بإجمالي وزن 1318 كجم.


كما أسفرت الحملات بمركز إدكو عن ضبط 28 كرتونة من صنف جمبرى كامل مجمد، وصنف حبار كامل مجمد بإجمالى وزن 490 كجم منتهي الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات، داخل إحدى الثلاجات.

جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، وحررت المحاضر اللازمة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ألبان ملوثة النيابة العامة ضبط سيارة
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