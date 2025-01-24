انقضاض مفاجئ بدراجة نارية ومطواة.. شاب يقتل آخر وسط الشارع فى منيا القمح

الشرقية -ياسمين عزت:

لفظ مواطن شاب أنفاسه الأخيرة طعنا بسلاح أبيض على يد آخر في وسط الشارع بمدينة منيا القمح التابعة لمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد مقتل مواطن شاب على يد آخر طعنا بسلاح أبيض في وسط الشارع بالقرب من ميدان المنسي.

وبدورها انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية تعدي شاب يدعى "محمد.خ"، على شاب آخر يدعى "معتز.ال" بسلاح أبيض، مسددا له طعنة أردته قتيلا، ونقلت سيارة الإسعاف المجني عليه إلى مستشفى منيا القمح، وجرى التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية.

وقال شهود عيان لـ"مصراوي"، أن شاب كان يستقل دراجة نارية جاء مسرعا وانقض على الشاب المجني عليه، ممسكا بيده مطواة أو سلاح أبيض، وسدد له طعنة فأردته قتيلا، وجرى نقله إلى المستشفى لكنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.