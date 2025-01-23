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مهرجان الإسماعيلية الدولي يطلق مسابقة "ذاكرة المدنية"

08:12 م الخميس 23 يناير 2025

مهرجان الإسماعيلية الدولي

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة المخرجة هالة جلال، عن إطلاق مسابقة خاصة بعنوان "ذاكرة المدنية"، بالتعاون مع هيئة التنسيق الحضاري وتحت إشراف المخرج والمنتج شريف فتحي سالم.

تستهدف المسابقة طلاب السنة الثالثة بالكليات الفنية والإعلامية، بهدف تشجيعهم على إنتاج أفلام تسجيلية قصيرة تتناول قضايا الهوية والذاكرة المدنية.

يتضمن برنامج المسابقة ورشة مجانية لصناعة الأفلام التسجيلية القصيرة، يحاضر فيها نخبة من المتخصصين، من بينهم: المخرجة حنان راضي - المخرجة تغريد العصفوري -

مدير التصوير الدكتور محمد شفيق - المونتيرة منى عبد الربيع - مهندس الصوت مهاب عز.

تُقام الورشة بمقر المجلس الأعلى للثقافة في دار الأوبرا المصرية، خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2025، على مدار ثلاثة أيام. ويعقبها مرحلة تصوير الأفلام، التي يتعين تسليمها قبل انطلاق الدورة الـ26 للمهرجان في 5 فبراير المقبل.

وسبقت الورشة جلسة تمهيدية بمقر التنسيق الحضاري بالقلعة، بحضور المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز، والمخرجة هالة جلال، والمخرجة تغريد العصفوري، والمخرج شريف فتحي سالم، حيث جرى تعريف الطلاب بالموضوعات المرشحة للأفلام التي ستتنافس على جوائز مالية مقدمة من هيئة التنسيق الحضاري.

يوفر المهرجان دعمًا شاملًا للمشاركين، يشمل تصاريح التصوير والإقامة خلال فترة المهرجان، لتعزيز مشاركة الطلاب وتحفيزهم على الإبداع.

مهرجان الإسماعيلية الدولي مسابقة ذاكرة المدنية المخرجة هالة جلال طلاب السنة الثالثة بالكليات الفنية
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