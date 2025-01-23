لماذا رفض بدو "سرابيط الخادم" تفكيك تلفريك المدينة الإنجليزية بأبو زنيمة؟ (صور)

جنوب سيناء – رضا السيد:

رفض بدو منطقة سرابيط الخادم جنوب سيناء إقدام شركة سيناء للمنجنيز بتفكيك تلفريك نقل المنجنيز من المدينة التاريخية الصناعية التي أنشأها الإنجليز على قمة جبل "أم بجمة" التابع لمدينة أبو زنيمة، وذلك في بداية القرن العشرين.

المدينة الإنجليزية التي تم تأسيسها لاستخراج الفيروز والمنجنيز تعد تراثًا صناعيًا فريدًا، وقد جذبت السياح المهتمين بسياحة السفاري من مختلف الجنسيات.

وبحسب تصريحات أبو سالم عتيق من قبيلة الحماضة، أحد سكان المنطقة، فإن هذه المدينة تمثل جزءًا من تاريخهم، حيث كان الإنجليز قد أنشأوا هذه المدينة على قمة الجبل لاستخراج الفيروز والمنجنيز منذ أكثر من 150 عامًا. وأضاف أن التلفريك يمثل جزءًا أساسيًا من تراث المدينة ويجب الحفاظ عليه.

أما إبراهيم عبيد، أحد السكان المحليين، فقد أشار إلى أهمية الحفاظ على التراث الإنساني في المنطقة، معتبرًا أن حياة البدو تعتمد على البيئة والسياحة، وبالتالي يجب الحفاظ على هذا المعلم التاريخي المرتبط باستخراج الفيروز والمنجنيز من المنطقة.

وطالب عيد أبو غنام، أحد بدو سرابيط الخادم، بتطوير وترميم هذه المدينة الصناعية العريقة وتحويلها إلى منتجع سياحي على قمة جبل أم بجمة. كما اقترح إصلاح خطوط التلفريك وسكة الحديد التي كانت تمتد حتى مدينة أبو زنيمة.

من جانبه، أفاد مصدر من الآثار أن منطقة أم بجمة تمثل تراثًا صناعيًا فريدًا، حيث تضم مدارس ومنازل ومستشفى ومسرحًا وسكة حديد، وهي واحدة من أبرز الأماكن السياحية في المنطقة بفضل الطقس الرائع.

كما أشار يوسف بركات، منظم الرحلات السياحية في المنطقة، إلى أن المدينة الإنجليزية تعد جزءًا أساسيًا من برامج سياحة السفاري، داعيًا إلى الحفاظ على هذا التراث وإعادة تشغيل التلفريك، الذي يعد أول تلفريك في مصر والعالم العربي.