محافظ القليوبية يضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول -صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

وضع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمبنى قوات الأمن، يرافقه اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية.

وقدم محافظ القليوبية، التهنئة لمدير الأمن، وللقادة والضباط والصف والجنود بمناسبة الاحتفال بالذكرى 73 لعيد الشرطة، والتي شهدت أهم معركة شعبية في تاريخ مصر المعاصر معركة الصمود والتحدي ضد الاحتلال الإنجليزي وذلك يوم الجمعة 25 يناير عام 1952.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الشرطة في حماية أمن الوطن الداخلي، والممتلكات العامة والخاصة، والتصدي لأعداء الوطن بالداخل، فضلا عن حماية المشروعات العملاقة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى ملحمة البطولات التي يقدمها رجال الشرطة المدنية جبنا إلى جنب مع رجال الجيش المصري العظيم في تطهير أرض سيناء الغالية من أعداء الوطن والإرهاب الأسود، مؤكداً أننا جميعا نفخر بتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة، وأن ما قدموه من شهداء ومصابين من أجل مصر وشعبها ،سيظل مكتوبا بحروف من نور في تاريخ مصر المشرف، و تتناقله الأجيال بكل فخر وعزة.

وجاءت التهنئة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والعقيد أ.ح/ محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة واللواء مجدى عبد المتعال رئيس مدينة بنها وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وفى نهاية الاحتفالية قام محافظ القليوبية بتوزيع الورود على ضباط وأفراد الشرطة في الطريق من مبنى قوات الأمن وحتى مبنى ديوان عام المحافظة للتعبير عن أصدق وأخلص التهاني القلبية بمناسبة عيد الشرطة.