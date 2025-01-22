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تسببت في وقف الحركة.. إصابة سائق قطار ومساعده نتيجة مشاجرة بين عائلتين في قنا

09:22 م الأربعاء 22 يناير 2025
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    إصابة سائق قطار ومساعده نتيجة مشاجرة بين عائلتين في قنا (1)
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    إصابة سائق قطار ومساعده نتيجة مشاجرة بين عائلتين في قنا (2)
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قنا- عبدالرحمن القرشي:

أصيب سائق قطار، ومساعده، اليوم الأربعاء، أثناء مرور القطار وقت وقوع اشتباكات مسلحة بين عائلتين بمركز دشنا شمالي محافظة قنا، والتي تسببت في وقف حركة القطارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بإصابة سيد أحمد محمد، 45 عامًا، سائق قطار، بشظايا في الوجه، ومحمد محسن عبد المحسن، 35 عامًا، مساعد سائق القطار، بشظايا في الوجه، نتيجة إطلاق أعيرة نارية بين عائلتين في دشنا، وتوقف حركة القطارات.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، لتهدئة الأوضاع، والسيطرة على الموقف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مديرية أمن قنا، إخطارًا وقف حركة القطارات قنا مستشفى قنا العام اشتباكات مسلحة بين عائلتين إصابة سائق قطار
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