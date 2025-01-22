جولة إشرافية لتعزيز جودة الخدمات الصحية بمستشفى القنطرة ومجمع الإسماعيلية الطبي

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى فريق الإشراف لهيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، زيارة ميدانية شملت مستشفى القنطرة غرب المركزي ومجمع الإسماعيلية الطبي. تأتي هذه الجولة كجزء من استراتيجية فرع الهيئة للوقوف على مستوى الخدمات الصحية وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة.



تضمنت الجولة تفقد العيادات والخدمات الطبية، حيث قام الفريق بتقييم جودة الخدمات المقدمة، بما في ذلك الفحوصات الطبية، ومدى توفر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى متابعة أداء الخدمات التمريضية. كما ركز الفريق على سير العمل بمختلف الأقسام، مع إيلاء اهتمام خاص لكفاءة الأداء والتنسيق بين الفرق الطبية والإدارية.



تأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يولي أولوية كبيرة لتحسين مستوى الخدمات الصحية وضمان جودتها.



وخلال الجولة، شدد فريق الإشراف على ضرورة تكثيف الجهود من قبل العاملين في المنشآت الصحية، مؤكدين على أهمية تقديم خدمات صحية عالية الجودة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة العمل. الهدف الأساسي هو ضمان تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة بما يحقق رضا المواطنين ويدعم أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل.