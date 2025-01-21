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محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان محطة بحوث سخا - صور

05:00 م الثلاثاء 21 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان محطة بحوث سخا
  • عرض 11 صورة
    محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان محطة بحوث سخا
  • عرض 11 صورة
    محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان محطة بحوث سخا
  • عرض 11 صورة
    محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان محطة بحوث سخا
  • عرض 11 صورة
    محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان محطة بحوث سخا
  • عرض 11 صورة
    محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان محطة بحوث سخا
  • عرض 11 صورة
    محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان محطة بحوث سخا
  • عرض 11 صورة
    محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان محطة بحوث سخا
  • عرض 11 صورة
    محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان محطة بحوث سخا
  • عرض 11 صورة
    محافظ كفر الشيخ ووزير الزراعة النيجيري يتفقدان محطة بحوث سخا
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كفر الشيخ - إسلام عمار:

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري أبو بكر كياري، ، والوفد المرافق له، مركز إعداد تقاوي الذرة الشامية (الهجين) "البرنامج القومي لبحوث الذرة الشامية" بمحطة البحوث الزراعية بسخا، وذلك للاطلاع على الأصناف الجديدة من الذرة التي تتميز بتكيفها مع التغيرات المناخية، وأقل مدة زراعية، مع زيادة الإنتاجية.

يأتي ذلك بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم، مدير مركز البحوث الزراعية، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة البحوث الزراعية بسخا، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع محافظ كفرالشيخ ووزير الزراعة النيجيري إلى شرح من رئيس الفريق البحثي لقسم بحوث الذرة الشامية حول التقاوي الجديدة عالية المحصول التي تشمل هجنًا بيضاء عالية البروتين، وهجنًا صفراء غنية بالفيتامينات، وهجن حمراء عالية الجودة تساعد على تحسين الإنتاج الحيواني والداجني، وهجن جديدة للفيشار وذرة سكرية.

واطلع محافظ كفرالشيخ ووزير الزراعة النيجيري على العديد من الهجن الجديدة المتميزة بجودة عالية من بينها الهجين ه.ف 133 الأبيض، والهجن ه.ف 184 و185 و186 الأصفر، وكذلك الهجن ه.ث 377 و369 و370، والهجين ه.ث 378 الأحمر.

وكان اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، استقبل اليوم الثلاثاء، الوزير أبو بكر كياري، وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز مجالات الزراعة المختلفة، وتبادل الخبرات.

كفر الشيخ وزير الزراعة النيجيري محطة بحوث سخا
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