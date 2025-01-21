21 غواصًا في مهمة بقاع البحر.. رفع طن مخلفات بمحمية رأس محمد

جنوب سيناء – رضا السيد:

أطلقت غرفة سياحة الغوص، حملة لتنظيف قاع البحر بمحمية رأس محمد، عقب التنسيق مع كافة الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على الحياة البحرية، وإظهار مناطق الغوص بالمظهر الحضاري اللائق بها لاستقبال السائحين من مختلف جنسيات العالم.

وقال مصدر بمحمية رأس محمد، إن 21 عضوًا من شركات الغوص المختلفة قاموا بمهمة صعبة لرفع المخلفات التي توجد بقاع البحر وعلى الشواطئ، بواقع 12 داخل الماء يجمعون المخلفات التي تلتصق بالشعاب المرجانية وفي القاع، و8 غواصين على الشواطئ لتنظيفها والتقاط المخلفات التي يجمعها الغواصين الذين في القاع، إضافة إلى غواص يقوم بالتصوير وتسجيل هذا العمل الخدمي الهام.

وأوضح المصدر، أنه جرى اليوم جمع 388 كيلو من القمامة، ليصل إجمالي كمية المخلفات التي جرى جمعها من قاع البحر خلال الحملة 1868 كيلو جرام من مخلفات البلاستيك والحديد، مؤكدًا أن الغواصين أعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في هذه الحملة على الرغم من مواجهتهم لبعض التحديات.

وأكد أن فريق الغواصين المتبرعين في المشاركة في الحملة معظمهم أجانب الذين يحرصون على جمع مخلفات البلاستيك والمواد الضارة التي تؤثر على البيئة البحرية، مشيرًا إلى أن المحمية تعمل على تنظيم ندوات توعية بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية، ومنع أي انتهاكات قد تضر بهذه البيئة والشعاب المرجانية.







