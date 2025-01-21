استبعاد مسؤولين وضبط هواتف محمولة داخل لجان امتحانات الإعدادية بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

كشفت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الثلاثاء، عن استبعاد ملاحظة بلجنة مدرسة الشهيد السيد رمضان الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية لعدم الالتزام بتعليمات الامتحان وحيازة تليفون محمول وتم إحالتها للشؤون القانونية، وإنهاء تكليف واستبعاد رئيس لجنة كفر زين الدين الإعدادية التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، لوجود ابن شقيقته باللجنة بالمخالفة للتعليمات المنظمة للامتحان وتقرر إحالته للشئون القانونية.

فضلاً عن رصد تداول ورقة امتحان الدراسات الاجتماعية بمحافظة المنوفية الساعة (9,55) عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخص لجنة مدرسة عرب الرمل التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، كما ضُبط طالب وطالبة بحوزتهما تليفون محمول، وستتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

كما ضُبطت طالبتين بمدرسة الدكتور أحمد عيسى الصعيدي بقرية مليج التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية، وكذلك طالبة بمدرسة المساعي الإعدادية الجديدة التابعة لذات الإدارة وبحوزتهن تليفون محمول وتم التحفظ عليه وتم إحالة الموضوع للشئون القانونية.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بأولياء الأمور التعاون بعدم السماح لأبنائهم بإحضار الهواتف إلى مقر اللجان حرصًا على سير الامتحانات بشكل منتظم، وإعطاء كل ذي حقِ حقه.