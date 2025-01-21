نائب محافظ الوادي الجديد تتابع تطورات العمل على منصة "مصر المكانية"

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

شاركت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، مساء الإثنين، في اجتماع موسع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة تطورات العمل على منصة "مصر المكانية".

حضر الاجتماع ممثلي وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بجانب إدارة المساحة العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمشاركة سيد محمود، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة دعاء دويدار، مديرة وحدة البنية المعلوماتية المكانية.

خلال الاجتماع، تم عرض جاهزية البيانات المكانية والوصفية للقطاعات الخدمية في محافظة الوادي الجديد، التي جرى جمعها استعدادًا لإدراجها ضمن منصة البيانات المكانية الوطنية، لتصبح جزءًا من خرائط الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.

من جانبها، أكدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية يُعتبر من أبرز الخطوات نحو تحسين اتخاذ القرارات التنموية على مستوى الدولة، من خلال توفير بيانات دقيقة وموحدة يمكن الاستفادة منها في توجيه قرارات التنمية نحو المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن المشروع يعكس رؤية الحكومة المصرية في تحديث البنية التحتية التكنولوجية لتسهيل وتحسين التخطيط الإداري والإقليمي على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن المشروع لا يقتصر فقط على تحسين الخدمات العامة في محافظة الوادي الجديد، بل سيسهم أيضًا في تحقيق التكامل بين البيانات الخاصة بالجهات الحكومية المختلفة مع خرائط الأساس الوطنية، مما يتيح للمسؤولين اتخاذ قرارات مدروسة مبنية على معلومات مكانية دقيقة.

وقالت إن مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية يُنفذ في إطار استراتيجية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز الابتكار في استخدام البيانات والمعلومات في مختلف مجالات التخطيط، حيث يُعتبر هذا المشروع خطوة محورية نحو تطوير نظم إدارة المدن، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا للاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تعد جزءًا من جهود الدولة المستمرة للانتقال إلى التحول الرقمي، إذ تسعى إلى بناء قاعدة بيانات مكانية موحدة تساعد في توجيه الاستثمارات وتوزيع الموارد بشكل أكثر فعالية، وتُعتبر مشاركة محافظة الوادي الجديد في هذا المشروع إضافة قوية للجهود الوطنية في تحسين بنية التخطيط الحضري والريفي على حد سواء، مع تعزيز التواصل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المعنية.