نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تحصيل مقابل تحسين الطرق

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا يوم الاثنين، لمتابعة أعمال لجنة تحصيل مقابل تحسين الطرق المحلية، بالإضافة إلى مناقشة الأماكن المقترحة لإقامة ساحات انتظار للمركبات في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك في إطار سعي المحافظة لتعظيم الاستفادة المالية من هذه الساحات وتنظيم عملية الانتظار، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري ومنع تشويه الطرق العامة.

حضر الاجتماع اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار القانوني للمحافظة، مدير إدارة مرور الإسماعيلية، ومديرو الإدارات المختلفة المعنية، بالإضافة إلى رؤساء مراكز ومدن المحافظة.

وخلال الاجتماع استعراض آليات عمل لجنة تحصيل مقابل تحسين الطرق المحلية، بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات المتخذة لتعظيم الاستفادة منها، وطرح أبرز المشكلات التي تواجه عمل اللجنة وسبل التغلب عليها.

وجرى التركيز على الأماكن المقترحة لإقامة ساحات انتظار للمركبات داخل المراكز والمدن، حيث ناقش نائب المحافظ كيفية استغلال هذه الأماكن بشكل قانوني يضمن تحقيق أكبر استفادة مالية للمحافظة. كما شدد على ضرورة التنسيق مع إدارة مرور الإسماعيلية لتكثيف الحملات والرقابة لمنع ظاهرة الانتظار الخاطئ على الطرق العامة، والتي تسبب في تشويه المظهر الحضاري وارتفاع معدل الحوادث.

وأكد نائب المحافظ ضرورة فرض رقابة صارمة على من يستغلون ساحات الانتظار لضمان الحفاظ على نظافتها وجعلها أماكن انتظار حضارية، مشددا على أهمية منع أي مظاهر عشوائية قد تؤثر سلبًا على المظهر العام للمدينة.