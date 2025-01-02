ضبط 1000 عبوة منتهية الصلاحية و74 مخالفة في حملات تموينية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخابز خلال الفترة من 28 ديسمبر حتى 1 يناير، تحت إشراف اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بهدف ضمان جودة السلع واستقرار الأسعار ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضحت شيماء عمر، مدير مديرية التموين، أن الحملات أسفرت عن: ضبط 1000 عبوة منتهية الصلاحية داخل محل تجاري بحي ثان، شملت الجبن، البن، العصائر، البسكويت، والمكرونة - ضبط 200 كيس مكرونة تموينية مخزنة بطريقة غير قانونية في محل بحي أول.

كما تم تحرير 74 مخالفة متنوعة، تضمنت 9 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل الأفران، ومحاضر لعدم توفير بون الصرف أو لوحات تعريفية وسجلات منتظمة.

ورصدت الحملة أيضًا مخالفات بيع سجائر بأسعار أعلى من المحدد، وحررت 21 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وضبطت 18 حالة تشغيل عمالة دون شهادات صحية.

محاضر تتعلق بالبيع بأسعار غير قانونية.

ومن جانبه، أكد المحافظ أهمية تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مشددًا على ضرورة تعاون الجهات المعنية لضمان توافر السلع الأساسية بجودة وأسعار تناسب الجميع.