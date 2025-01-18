عيد الظهور الإلهي.. بـ10 صور نرصد احتفالات قداس الغطاس في بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أدى أقباط محافظة بورسعيد، مساء اليوم السبت، قداس عيد الغطاس المجيد، وذلك بجميع كنائس المحافظة والتي شهدت اقبالا من كل الأخوة المسيحين، خاصة كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بميدان المنشية.

ترأس إقامة ‏القداس بكنيسة الأنبا بيشوي كهنة الكنيسة وهم: القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، و القس أرميا فهمي، والقس بيشوي مجدي، وذلك بمشاركة عدد كبير من شمامسة الكنيسة وشعبها.

ومن جانبه، أكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، أن المسيحيين بجميع محافظات مصر يحتفلون بعيد الغطاس المجيد، والمعروف باسم عيد الظهور الإلهي وذلك كل عام يوم 19 يناير، وهو يتزامن مع ذكرى عماد السيد المسيح علي يد يوحنا المعمدان، ويرتبط هذا العيد ببعض المظاهر الاحتفالية التي مازالت تتم حتى وقتنا الحالي مثل تناول مأكولات معينة مثل القلقاس والقصب

وأضاف: "عيد الغطاس أو عيد العماد يرمز فى الديانة المسيحية لذكرى معمودية المسيح فى نهر الأردن على يد يوحنا المعمدان وقد نزلت حمامة من السماء ووقفت على كتف المسيح في ذلك الوقت، حيث أن عملية التعميد تتم من خلال تغطيس الطفل بالماء وذلك على حسب المعتقدات المسيحية "

وشهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمني مشدد، بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء إقامة القداس.