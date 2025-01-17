"مأساة موتوسيكل الموت".. مصرع صديقان في حادث بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي صديقان مصرعهما متأثرين بإصابتهم في حادث انقلاب دراجة بخارية على جانب الطريق، دائرة مركز شرطة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول كل من "مصطفى. ك" 25 عامًا عامل، وصديقه "حمدي. م" 22 عامًا عامل، جثتان هامدتان، ادعاء حادث دراجة بخارية.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيادة الأول دراجته البخارية وبرفقته الثاني على الطريق دائرة المركز اختل مقود الدراجة بيده، ما نتج عنه انقلابهما على جانب الطريق، وإصابتهما التي أودت بحياتهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.