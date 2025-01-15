تحذير من إعلانات وهمية لبيع أراضي الظهير الصحراوي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أصدرت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، بيانا تحذر فيه من تداول إعلانات وهمية لبيع أراض الظهير الصحراوي بنطاق المحافظة.

وجاء في البيان: تهيب محافظة المنيا بالسادة المواطنين توخي الحذر وعدم التعامل مع إعلانات بيع أراضي الظهير الصحراوي، وذلك عقب انتشار فيديوهات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى واليوتيوب تعلن فيها بعض الشركات والجمعيات عن بيع أراضٍ ومزارع تقع ضمن مناطق الظهير الصحراوي بالمحافظة.

وأضاف البيان: تؤكد المحافظة على أهمية الرجوع إلى الجهات المختصة للتحقق من صحة أي معلومة أو إعلان يتعلق ببيع أراضي الظهير الصحراوي، موضحة أنه يمكن للمواطنين التواصل مع الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، الكائن مقرها بمجمع المصالح الحكومية، الدور الثالث، ورقم الهاتف للتواصل ٠٨٦٢٣٦٠٦٠٢ والحصول على المعلومات الدقيقة والتأكد من قانونية تلك الإعلانات.

وتشدد المحافظة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات التي تروج لمعلومات مغلوطة قد تضر بالمواطنين ومصالحهم، مناشدة الجميع إلى الالتزام بالرجوع والتحقق من الجهات المختصة حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.