صرخات أنقذتها وابنتها من الموت.. لص يطعن سيدة حاول سرقة منزلها بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء الدائرة الأولى، في جلساتها التي عقدت اليوم الأربعاء، بالسجن 10 سنوات لعاطل شرع في قتل سيدة وابنتها بمنطقة الفيروز بطور سيناء، وسرقة أموالهم، ومصادرة السلاح المضبوط في الحادث .

صدر الحكم برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوى، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور محمود جودة وكيل النيابة، ومحمد عبدالستار، سكرتير التحقيق.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 19 أغسطس الماضي، بورود بلاغ للجهات الأمنية من سيدة تدعى "رشا. ح" مقيمة بمنطقة الفيروز بطور سيناء، بتعرضها للطعن بسكين من أحد العاطلين حاول سرقة مسكنها بالإكراه، وعندما اعترضته هي ونجلتها اعتدى عليهم بالسكين، واستولى على مبلغ مالي من الحصالة الخاصة بهم ، إلا أنها قامت بالصراخ وتجمع عدد من أهالي المنطقة، وجرى ضبط المتهم قبل هروبه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين تجمع عدد كبير من المواطنين ممسكين بأحد الأشخاص يدعى السيد "ا. ن. ك"، عاطل ومقيم بطور سيناء، وفى يده شنطة وبداخلها سكين أبيض ملطخة بالدماء، وكذا مبلغ 1240 جنيه استولى عليهم تحت التهديد من منزل المبالغة، وقفاز أسود وغطاء وجه أسود اللون، ومفك وهاتف محمول.

وتبين إصابة المجنى عليها وابنتها بعدة إصابات باليد والرأس والرقبة، وبمواجهة المتهم، اعترف بقيامة بالدخول إلى منزل المجنى عليها عن طريق كسر الشباب، والدخول لسرقة المنزل لاحتياجه للمال، معتقدا أن المنزل لا يوجد فيه أحد، إلا أنه فوجئ بالمجنى عليها ونجلتها ، فطلب منها الحصول على المال دون التعرض لهم، فقامت بفتح "الحصالة" الخاصة بهم وإعطائه المبلغ المضبوط، وبعد ذلك قامت بالصراخ هي وابنتها، مما جعله يتعدى عليهم لعدم الصراخ ، وتصدوا له ومقاومته بالتعدي عليه بضربه على رأسه, وعند الخروج من باب المنزل فوجئ بمجموعة من الجيران قاموا بضبطه لحين وصول الجهات الأمنية .

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 2391 لسنة 2024 جنح طور سيناء، وبعرض المتهم بالمضبوطات على جهات التحقيق، قررت حبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإيداع المبلغ المضبوط بخزينة المحكمة، والتحفظ على السلاح المستخدم بالحادث .

وجرى إحالة المتهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وإحالته إلى جلسة اليوم، والتي قضت فيها محكمة الجنايات بحكمها المتقدم .