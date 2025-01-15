الملاكي دخل في النقل.. 4 مصابين في حادث على الطريق الزراعي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم وقع على الطريق الزراعي السريع الشرقي، بدار السلام في محافظة سوهاج.

البداية كانت بتلقي اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الشرقي دائرة مركز شرطة دار السلام.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، إذ تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "كيرلس. خ"، 22 عامًا، عامل، على الطريق المشار إليه اصطدمت بسيارة نقل قيادة "القذافي. ف"، 45 عامًا، مدرس، نتيجة التخطي الخاطئ.

ونتج عن الحادث إصابة كلا من قائد السيارة الأولى، ومرافقوه "شنودة. ا"، 46 عامًا، و"كريم. ك"، 31 عامًا، و"ماريو. ج"، 24 عامًا، بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وتم نقلهم لمستشفى دار السلام المركزي.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.