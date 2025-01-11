ربط ضحيته بجنزير واغتصبها أمام زوجته وأولاده.. نهاية "علي روما" في شقة الرعب بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

صوت ارتطام مدوي هز شارع المستعين، هرع الجميع وبينهم الحاجة سامية لتفاجئ وباقي جيرانها بسقوط سيدة في العقد الثالث من العمر مسجاة بأرضية الشارع وسط بركة من الدماء.

بينما يتساءل الجميع عمن تكون هذه السيدة التي لا يعرفها أحد من أهالي منطقة الحضرة الذين تجمعوا من كل الشوارع، كان يقف جارهم وزوجته في شرفة الطابق الثالث.

بهمهمة وصوت خفيض أشار البعض إلى أنها سقطت من شرفة الطابق الثالث، حيث يقيم "علي روما" الذي يحمل سجلًا إجراميًا ومعتاد أعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتجار في المخدرات.

تذكرت الحاجة سامية، أصوات الصراخ والاستغاثة المتكررة التي كانت تطلقها إحدى السيدات طيلة أيام قبل الحادث، ولكنها أغلقت عليها مسكنها لأنها تعرف مصدرها "شقة روما".

الخروج من المصحة

أيام قليلة مرت على خروج "هناء"- اسم مستعار- 28 سنة، من إحدى مصحات علاج الإدمان في الإسكندرية بعدما أدمنت تعاطي معظم أنواع المواد المخدرة، وحاولت التعافي منها وعدم العودة لها نهائيًا.

لم تتحمل المذكورة أعراض انسحاب المواد المخدرة من جسدها، عندها تذكرت صديقتها "هـ.ع"،35 عامًا، التي تعرفت عليها وقت تواجدها في المصحة، وتوجهت إليها لتساعدها في شراء مخدر الأيس.

اصطحبتها الأخيرة إلى موقف سوق الحضرة، وعندما شاهدتا المدعو "ر.أ.م" وشهرته "علي روما"، 31 سنة، عاطل، طلبتا منه شراء مخدر الآيس مقابل 80 جنيهًا بدلًا من 100 جنيه كما اعتاد بيعه.

فخ الآيس

"كده أقل من ثمنها الحقيقي.. موافق بس لازم تيجوا معايا البيت تستلموها"، هكذا أوقع المتهم المجني عليها في الفخ، وعند وصولهم منحها نصف جرام من جوهر مخدر الأيس.

لم تستجب "هناء" لتحذيرات صديقتها من تناول كل تلك الكمية إلا أنها لم تشعر بها فرغبتها واشتياقها للمخدرات أعمى أعينها وأصم أذنها، وقدم لها شرابًا تناولته وغابت عن الوعي، وعقب ذلك أجبر المتهم صديقتها على تركها والانصراف.

سجل إجرامي حافل

وقعت المجني عليها فريسة لمتهم صدر ضده حكمًا غيابيًا من جنايات الإسكندرية في 18 فبراير الماضي بالسجن المؤبد، لاتهامه بهتك عرض فتاة وسرقة أخرى أرادتا شراء مخدرات منه، بعدما استدرجهما إلى منزله واحتجزهما كرهًا عنهما عدة أيام.

تعدي، ضرب، مشاجرة، تشرد، مخدرات، مواقعة أنثى بغير رضاها، سرقة، استعراض قوة، 21 قضية بين جنحة وجناية بدائرة قسم شرطة باب شرقي شكلت سجلًا إجراميًا حافلًا للمتهم الذي يبلغ من العمر 31 سنة.

كلب شرس

وفقًا لشهود العيان من جيران "علي روما"، أعد المتهم بوابة حديدية على الشقة السكنية التي يقيم فيها رفقة زوجته وأبنائه، واشترى كلب شرس وأسلحة بيضاء وأدوات أخرى للحيلولة دون تمكن قوات الشرطة من القبض عليه في تلك الجرائم والقضايا.

وأكد الجيران أن المتهم اعتاد أعمال البلطجة وفرض السيطرة والاتجار بالمواد المخدرة والاحتفاظ بجزء منها مع والدته، ويستقبل عملائه من متعاطي المواد المخدرة من السيدات واحتجازهن والتعدي عليهن بالإيذاء الجسدي.

جنزير حديد

أفاقت "هناء" لتجد نفسها من دون صديقتها، مقيدة داخل شقة المتهم بجنزير حديد نهايته حلقة مركبة في الحائط يستخدم لربط الكلب الخاص بالمتهم، فأطلقت صرخات واستغاثات دون جدوى.

15 يومًا كاملة هي مدة احتجاز المتهم للمجني عليها داخل منزله ذاقت خلالها كل أصناف العذاب من التعدي بالضرب والإيذاء الجسدي ما أدى إلى إصاباتها بمختلف أنحاء الجسم.

اغتصاب علني

ويبقى أصعب ما تعرضت له المجني عليها هو تعدي المتهم عليها جنسيًا عدة مرات أمام زوجته وأبنائه دون رضاها بل وتصويرها بهاتفه المحمول أثناء التعدي عليها، قبل أن تغافله وتقفز من شرفة الشقة بالطابق الثالث هربًا منه.

"المتهم لديه رغبة نفسية في إيذاء النساء"، هكذا أكدت صديقة "هناء" في أقوالها أمام ضباط المباحث، مشيرة إلى أنها كانت عادت لمنزل المتهم لشراء المخدرات بعد يومين من احتجاز المجني عليها وسمعت استغاثتها.

3 في قبضة الشرطة

وأخيرًا ألقى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقي القبض على المتهم "ر.أ.م.م"، وزوجته "س.ع.ع" ووالدته "أ.م.م"، إذ واجه المتهم تهم خطف المدعوة "هـ.م.م" بالتحاليل ومواقعتها بغير رضاها والاحتجاز والضرب والاتجار بالمخدرات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم ووالدته وزوجته حيازة جوهر مخدري"هيروين، ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا بقصد الإتجار، لتقرر عقب انتهاء التحقيقات إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

طبلية عشماوي تنتظر المتهم

وقررت محكمة جنايات الإسكندرية في القضية التي حملت رقم 23260 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي إحالة أوراق المتهم إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، واستمرار حبس زوجته ووالدته على ذمة القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.