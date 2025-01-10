5 نعوش على الأعناق.. تشييع جنازة ضحايا المنزل المنكوب في أسيوط -فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

في مشهد مهيب ومؤثر، شيع أهالي قرية بني شقير بمحافظة أسيوط جثامين 6 من ضحايا حادث انهيار المنزل المنكوب؛ تجمع المئات من أهالي القرية أمام مشرحة مستشفى منفلوط المركزي لحظة استلام الجثامين لتشييعها إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة، حيث حملت النعوش على الأعناق وسط دموع الحزن والأسى.



كانت القرية استيقظت على فاجعة انهيار منزل مكون من 3 طوابق، مما أسفر عن وفاة 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين وقد تم استخراج جثامين الضحايا من تحت الأنقاض بعد جهود مضنية من فرق الإنقاذ والحماية المدنية.



وقال عبد الناصر، أحد أقارب ضحايا حادث انهيار منزل بني شقير، إن الضحايا كانوا يخططون للانتقال إلى منزل جديد، لكن القدر لم يمهلهم، وانهار المنزل عليهم. وأوضح أن الأجهزة الكهربائية التي تم استخراجها من تحت أنقاض المنزل المنهار تخص الضحايا، نافياً وجود أي تجهيزات لزفاف.



وأصدرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الجمعة، تصريحًا بدفن جثامين 6 أشخاص لقوا حتفهم في حادث انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، والذي أسفر أيضًا عن إصابة 6 آخرين.



وقام اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بزيارة موقع الحادث اليوم، وأمر بتشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان ومسؤولي الإدارة الهندسية بمركز منفلوط لمعاينة المنزل المنهار والمنازل المجاورة، لتحديد مدى تأثرها بالانهيار. كما وجه برفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة، وإعداد تقرير عن أسباب الحادث.



كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم المساعدات والإعانات العاجلة وصرف التعويضات اللازمة للمصابين وأسر المتوفين.



تلقى محافظ أسيوط إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بعزبة دمنهور التابعة لقرية بني شقير.



وانتقل المحافظ يرافقه خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة منفلوط، إلى موقع الحادث للوقوف على تداعيات الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.



أكد المحافظ أنه فور تلقي البلاغ تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كافة الأجهزة المعنية، بما في ذلك الأجهزة الشرطية وأطقم الحماية المدنية والإسعاف والصحة، للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول الموقع وفصل كافة المرافق، حيث تم استخراج 5 جثث ونقلهم لمستشفى منفلوط، وإنقاذ 4 مصابين تم نقلهم لمستشفى الإيمان العام بحي غرب مدينة أسيوط، كما خرج 5 أشخاص من المنزل قبل الانهيار.



توجه المحافظ إلى مستشفى الإيمان العام للاطمئنان على حالة المصابين الناجين من الحادث، يرافقه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، وتابع حالة المصابين التي تنوعت بين إصابات خفيفة ومتوسطة، ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم ومتابعتهم حتى تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

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