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جنايات بني سويف تعاقب تاجر مخدرات بالحبس 3 سنوات

01:29 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

محكمة جنايات بنى سويف

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بني سويف - حمدي سليمان:

قضت محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار أحمد مندور، بمعاقبة عامل بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيها لاتجاره في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض.

كانت النيابة العامة، أحالت «ب.ك» 25 عامًا، عامل ومقيم مركز بني سويف، إلى محكمة الجنايات بعد ضبطه وبحوزته مخدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وسلاح أبيض (قاطع) بغير مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

واستمعت المحكمة إلى ضابط المباحث، والذى أكد أن تحرياته دلته إلى اتجار المتهم بالمواد المخدرة، ونفاذًا لإذن النيابة العامة، انتقل وتمكن من ضبطه بجوار مسكنه، وبتفتيشه عثر على علبة سجائر بداخلها ثمان قطع تشبه الحشيش المخدر، وسلاحا أبيض شفرة، وأعزي قصده الإتجار بالمواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه، وتجهيز المواد المخدرة وتقطيعها لعملائه، وقال إن تقرير المعمل أثبت أن المضبوطات عبارة عن علبة سجائر بداخلها عدد ثمان قطع لمادة الحشيش المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات.

محكمة جنايات بنى سويف مخدرات سلاح أبيض المواد المخدرة
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