مصرع سيدة وإصابة ابنتها في حادث على طريق "المحلة- كفر الشيخ"

الغربية - مروة شاهين:

شهد طريق "المحلة الكبرى - كفر الشيخ" الدولي، أمام قرية سندسيس التابعة لمحافظة الغربية، حادث سيارة أسفر عن وفاة سيدة وإصابة ابنتها بإصابات بالغة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث سيارة على طريق "المحلة الكبرى - كفر الشيخ"، بالقرب من قرية سندسيس، وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارات الإسعاف، إلى محل الواقعة، وتبين وفاة الأم وتدعى "إيمان عبد الغفار"، وإصابة ابنتها "مها مجدي عبد الوهاب، وتعمل طبيبة، وهي في حالة صحية خطيرة، ومقيمين بمنطقة أبو راضي، بالمحلة الكبرى، ونُقلت الجثة إلى المشرحة، والمصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.