تحصين 173 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالدقهلية (صور)

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الدقهلية - رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تحصين 173 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، في إطار الحملة التي تنفذها مديرية الطب البيطري لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض، والتي بدأت في 16 نوفمبر الماضي وتستمر لمدة شهر.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين في كافة أنحاء المحافظة.

وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب الماشية بأهمية الحملة، وحثهم على سرعة تحصين الحيوانات للحفاظ عليها وتنميتها.

من جهته، أوضح الدكتور السيد الحسنين، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه لا توجد حالات اشتباه للإصابة بالحمى القلاعية أو حمى الوادي المتصدع في المحافظة، مشيرًا إلى أن الحملة تشمل تحصين الأبقار، الأغنام، والجاموس.

وأضاف أن المديرية تواصل مراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات المحلية، كما تعمل لجان الإرشاد على توعية المواطنين بخطورة الأمراض الوبائية.