"بحيلة مية الشطة".. عصابة تسرق 4 كيلو ذهب في أسيوط والمحكمة تعاقبهم

أسيوط ـ محمود عجمي:

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، 4 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وآخرين بالسجن لمدة 3 سنوات، لقيامهم بقطع الطريق على ثلاثة أشخاص وسرقة 4 كيلوجرامات من المصوغات الذهبية في مركز صدفا بأسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عزت محمد الرئيس بالمحكمة و محمد إبراهيم صقر نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر صلاح تمام و علي حسين.

تعود وقائع القضية رقم 2903 لسنة 2024 إلى تلقي مركز الشرطة بلاغًا من "صمويل ف. م"، و"أكرم ع. ح"، و"عماد م. ف"، الذين يعملون بإحدى شركات المشغولات الذهبية في سوهاج؛ أفادوا بأنهم أثناء سيرهم بسيارة الشركة في مركز صدفا متجهين إلى مركز طما، وبحوزتهم حقيبة تحتوي على 4 كيلوجرامات من المشغولات الذهبية، تعرضوا لاعتداء من قبل 4 أشخاص كانوا يستقلون سيارة ميكروباص، وقام المعتدون بقطع الطريق عليهم، وتهديدهم بالسلاح الناري والعصي، وسرقة الحقيبة بعد رش ماء مخلوط بشطة الطعام على وجوههم ليتمكنوا من الهرب.

أمر اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بتشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة صدفا، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين هم: "محمد ع. ش" (35 عامًا)، و"عادل م. ع" (30 عامًا)، و"إبراهيم م. إ" (38 عامًا)، و"مصطفى ع. ش" (40 عامًا)، و"حسام س. م" (42 عامًا)، و"محمود ش. ع" (17 عامًا).

وأشارت التحريات إلى أن المتهم الأول، مصطفى ع. ش، خطط للجريمة بالتعاون مع شقيقه محمد ع. ش، وإبراهيم م. إ، حيث اتفقوا على سرقة المجني عليهم أثناء عودتهم من توزيع المشغولات الذهبية. قاموا بإعداد السلاح والعصي، واستأجروا سيارة ميكروباص لتنفيذ الجريمة.

بعد تنفيذ الجريمة، تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين واستعادة المسروقات التي تضمنت 193 غويشة ذهب، 230 قرط ذهبي، 433 خاتم ذهب، 4 سلاسل ذهب، و10 دلايات ذهب مختلفة الأشكال.