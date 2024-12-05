التحفظ على معلمة تسببت فى فقع عين تلميذ بالفيوم

الفيوم ـ حسين فتحى:

قررت نيابة مركز الفيوم، التحفظ على معلمة بأحد المعاهد الأزهرية فى قرية بنى صالح.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من الدكتور محمد صفاء عرفة مدير المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الفيوم، بوصول تلميذ مصاب بعينه اليسرى ويحتاج لتدخل جراحي سريع.

انتقل لقسم العيون التابع لمستشفيات جامعة الفيوم، العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم، برفقة رئيس نيابة المركز، لسؤال التلميذ، كما جرى سؤال العديد من التلاميذ الموجودين أثناء الواقعة، والذين اتهموا المعلمة باستخدام عصا خشبية و هي التى تسببت فى إصابة زميلهم.

وكشفت تحريات العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، تحت إشراف اللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن مشاجرة حدثت بين تلميذين بالمعهد الأزهرى الابتدائى بقرية زاوية الكرادسة، وأثناء تدخل المعلمة " ه " 30 عاما مقيمة بنفس القرية، لفض المشاجرة بين التلميذين، حيث كانت تمسك بيدها عصا خشبية، اخترقت قطعة الخشب عين التلميذ مما أفقده توازنه وسقط على الأرض مغشيا عليه، جرى نقل التلميذ لقسم العيون بمستشفى جامعة الفيوم، وأجريت له جراحة عاجلة فى محاولة لإنقاذ عينه.