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لعبة الموت.. غرق طفل في بئر صرف صحي بسوهاج

11:02 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

غرق طفل

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه غرقًا في بئر صرف صحي، أثناء اللهو أمام منزل أسرته، بجهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ياسين. س" 9 أعوام جثة هامدة، ادعاء غرق.

أفاد والده أنه أثناء لهو نجله أمام المنزل سقط في بئر صرف صحي ما أدى لغرقة ووفاته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

غرق طفل سوهاج بئر صرف صحي
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