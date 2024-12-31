لعبة الموت.. غرق طفل في بئر صرف صحي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طفل مصرعه غرقًا في بئر صرف صحي، أثناء اللهو أمام منزل أسرته، بجهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ياسين. س" 9 أعوام جثة هامدة، ادعاء غرق.

أفاد والده أنه أثناء لهو نجله أمام المنزل سقط في بئر صرف صحي ما أدى لغرقة ووفاته، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.