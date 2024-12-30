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هبوط أرضي في سيدي جابر بالإسكندرية.. والحي يكشف السبب - صور

11:47 ص الإثنين 30 ديسمبر 2024
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    هبوط أرضي أمام عقار في الإسكندرية (3)
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    هبوط أرضي أمام عقار في الإسكندرية (5)
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الإسكندرية – محمد عامر:

وقع هبوط أرضي بشارع عبد اللطيف الصوفاني بمنطقة سيدي جابر التابعة لحي شرق الإسكندرية، بسبب كسر ماسورة مياه شرب، وذلك دون خسائر أو تأثير على العقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات حي شرق الإسكندرية بلاغًا من الأهالي يفيد حدوث هبوط أرضي بالرصيف أمام العقار رقم 52 بشارع عبد اللطيف الصوفاني بمنطقة سيدي جابر بنطاق الحي.

انتقل مسؤولو الحي رفقة ممثلي شركتي الصرف الصحي ومياه الشرب إلى موقع الهبوط، وتبين من الفحص حدوث كسر بماسورة مياه أمام العقار المشار إليه ما تسبب في وقوع الهبوط الأرضي.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي شرق الإسكندرية، أنه جرى إصلاح الماسورة وردم موقع الهبوط، لضمان سلامة المارة والعقار المجاور له.

هبوط أرضي سيدي جابر الإسكندرية كسر ماسورة مياه
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