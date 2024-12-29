أسرة كاملة تودع الحياة.. نيابة الفيوم تسمح بدفن ضحايا تسرب الغاز في سنورس

الفيوم- حسين فتحى:

صرح أحمد عصمت رئيس نيابة سنورس بالفيوم، بدفن جثامين سيدة وأبنائها الخمسة ضحايا حادث تسريب غاز طبيعي من وصلة سخان منزلهم، وذلك بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريح الجثث.

وأكدت نتائج تشريح الجثث أن أول أكسيد الكربون المتسرب من الغاز هو السبب الرئيسي وراء وفاة الأم وأطفالها الخمسة في سنورس.

وتطابق تقرير الطب الشرعي مع التحريات الأمنية التى توصلت إلى أن خطأ في تركيب سخان الغاز، تم إجراؤه على يد سباكين غير مؤهلين، هو سبب تسرب الغاز الذي أودى بحياة الأسرة بأكملها.

وكان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد حسنى مريز مأمور قسم شرطة مركز سنورس بوفاة أسرة كاملة نتيجة تسرب غاز طبيعى بمدينة سنورس.

وجرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم عمرو شوقى رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف كل من العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، واللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن الأم غضت فى نوم عميق هي وأبنائها الخمسة ولم تشعر بتسرب الغاز الطبيعى من المحبس الرئيسى داخل شقتها بمدينة سنورس مما أدى إلى اختناقهم جميعا داخل غرفة نومهم.

وأشارت التحريات إلى أن جيران السيدة استنشقوا رائحة غاز تنبعث من داخل شقة الضحايا مما دفعهم إلى إبلاغ المسئولين عن شركة الغاز الطبيعى بمركز سنورس حيث جرى إغلاق المحبس الرئيسى للمنزل قبل أن تمتد آثار تسرب الغاز إلى المنازل المجاورة.

وحصل "مصراوي" على أسماء الضحايا وهم: سمر محمود رجب (40 عامًا)، ربة منزل، وأبنائها معتز أيمن شوقي (17 عامًا)، ملك (15 عامًا)، محمد (8 سنوات)، عائشة (5 سنوات)، ورفيدة (3 سنوات).

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