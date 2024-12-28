بعد تضارب المواعيد.. قرار حاسم من رئيس مدينة كفر الشيخ بشأن سوق المواشي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

حسم أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم السبت، النزاع القائم بين تجار المواشي حول تضارب مواعيد إقامة السوق التجاري للمواشي داخل نطاق مدينة كفر الشيخ، وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ.

وكان عدد من تجار المواشي من أبناء مركز دسوق، تقدموا بشكوى إلى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ حول اعتراضهم على إقامة سوق المواشي الأسبوعي في نطاق مدينة كفر الشيخ يومي الأربعاء والخميس ما يتضارب ذلك الموعد مع موعد إقامة نفس السوق المخصص في نطاق مركز ومدينة دسوق.

ووفق ذلك قرر رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، منع إقامة سوق تجارة المواشي في مدينة كفر الشيخ يوم الأربعاء وتحديد يوم الخميس من كل أسبوع فقط موعدًا مخصصًا لإقامة سوق المواشي في مدينة كفر الشيخ.

وقال أحمد عيسى، إنه جرى التنبيه على جميع رواد سوق المواشي بالقرار الخاص بموعد السوق الأسبوعي يوم الخميس وليس الأربعاء ومن يخالف ذلك سوف يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.

وأشار إلى مخاطبة اللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ بشأن غلق ساحات السوق في مدينة كفر الشيخ بمنطقة قسم ثان في الأيام غير المحددة لإقامته عدا يوم الخميس الموعد الأسبوعي لسوق المواشي لأبناء مركز ومدينة كفر الشيخ.

